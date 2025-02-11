Туркменское швейное предприятие произвело продукцию на сумму около 983 тысячи манатов

На швейной фабрике «Бахерден» Министерства текстильной промышленности Туркменистана производственный план за январь выполнен более чем на 124,40%. За месяц предприятие произвело продукции на сумму около 983 тысячи манатов. Об этом сообщается в туркменской прессе.

На предприятии по заказам профильных отраслей изготовлено более 4 тысяч 880 швейных изделий.

Данные показатели демонстрируют, что предприятие достигло высоких темпов роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Большую часть высококачественной продукции из экологически чистых хлопчатобумажных тканей составляет специализированная одежда.