Туркменское швейное предприятие произвело продукцию на сумму около 983 тысячи манатов

Туркменское швейное предприятие произвело продукцию на сумму около 983 тысячи манатов

На швейной фабрике «Бахерден» Министерства текстильной промышленности Туркменистана производственный план за январь выполнен более чем на 124,40%. За месяц предприятие произвело продукции на сумму около 983 тысячи манатов. Об этом сообщается в туркменской прессе.

На предприятии по заказам профильных отраслей изготовлено более 4 тысяч 880 швейных изделий.

Данные показатели демонстрируют, что предприятие достигло высоких темпов роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Большую часть высококачественной продукции из экологически чистых хлопчатобумажных тканей составляет специализированная одежда.