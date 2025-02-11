Туркменское ковровое предприятие в январе произвело продукцию на сумму более 531 тысячи манатов

Предприятие художественного ковроделия государственного объединения «Туркменхалы» в городе Берекет Балканского велаята за январь выполнило работ на сумму более 531 тысячи манатов. При этом производственный рост составил 131% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

План за первый месяц 2025 года выполнен на 108% процентов, сообщается в туркменской прессе.

Отмечается, что в январе мастерицы предприятия в общей сложности соткали 261 квадратный метр ковровых изделий разных размеров.