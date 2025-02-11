Туркменская школа джигитовки основывается на глубоких традициях и преемственности поколений. Имена прославленных туркменских джигитов, таких как Батыр Аннаев, Довлет Ходжабаев, Бяшим Аннаев и Амандурды Аннаев, с гордостью представлявших туркменскую школу верховой езды на международных площадках, навсегда вписаны в историю циркового искусства, пишет «Туркменистан: Золотой век».

Сегодня лучшие традиции туркменской джигитовки продолжает и развивает династия народного коневода и заслуженного деятеля культуры Туркменистана Пыгы Байрамдурдыева. Его сын Сердар Пыгыев – руководитель группы «Galkynyş».

После успешного выступления на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло Сердару Пыгыеву было присвоено почётное звание заслуженного коневода Туркменистана за значительный вклад в развитие коневодства и сохранение племенных качеств ахалтекинских скакунов – национального достояния и гордости туркмен. Это признание стало для него высокой честью и большой ответственностью, а также дополнительным стимулом к дальнейшей работе.

– Я благодарен за высокую оценку моего труда, – говорит Сердар Пыгыев. – Моя семья и мой отец – это опора и фундамент в моей жизни. Любовь к скакунам и уважение к традициям коневодства передаются у нас из поколения в поколение. Я бесконечно благодарен за поддержку и внимание правительства страны и за те возможности, что нам предоставляются. Особое почтение испытываю к своим предшественникам, внесшим свой вклад в развитие джигитовки и коневодства в Туркменистане. Они для меня – пример, на который я ориентируюсь.

Участие в цирковом фестивале в Монте-Карло стало прекрасной возможностью представить миру богатые традиции джигитовки и уникальное культурное наследие туркменского народа, отмечает источник.