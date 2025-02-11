Посол РФ отметил крепкий фундамент туркмено-российских отношений

Посол Российской Федерации в Ашхабаде Иван Волынкин заявил о прочном фундаменте, на котором строятся отношения между Москвой и Ашхабадом. В своей статье, посвященной Дню дипломатического работника, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан», Волынкин подчеркнул, что туркмено-российские отношения всегда основывались на совместной истории и уважительном диалоге.

В статье также упоминается Декларация об углублении стратегического партнёрства, подписанная 10 июня 2022 года, как яркий пример тесного сотрудничества между Россией и Туркменистаном. Посол отметил, что совпадение или близость подходов двух стран к международным и региональным проблемам, а также решимость углублять сотрудничество по обеспечению безопасности, являются залогом успешного взаимодействия.

«На современном этапе главными вдохновителями и творцами впечатляющих результатов российско-туркменского взаимодействия являются Президент России Владимир Владимирович Путин и Президент Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов. В 2024 году мы стали свидетелями их весьма интенсивного диалога. Хочу напомнить, что Президент Туркменистана в минувшем году 4 раза посетил Россию. В октябре глава Российского государства прилетал в Ашхабад для участия в Международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», приуроченном к 300-летию со дня рождения выдающегося поэ­та и мыслителя Махтумкули Фраги. Российский Президент неоднократно подчёркивал, что основы этого доверительного и тесного сотрудничества заложил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов», – пишет дипломат.

Посол РФ также напомнил о предстоящей 30-летней годовщине нейтралитета Туркменистана, признанного ООН, и выразил уважение к внешнеполитическому курсу Туркменистана. «Особенно приятно упомянуть, что в 2025 году Россия и Туркменистан являются сопредседателями в СНГ, а в 2026 году Туркменистан станет председателем во всех высших органах Содружества», – отметил он.

Иван Волынкин поздравил коллег из МИД Туркменистана с Днём дипломатических работников, который отмечается 18 февраля, и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной деятельности на благо братского туркменского народа.

10 февраля в России ежегодно отмечается День дипломатического работника. Дата была установлена указом Президента РФ Владимира Путина от 31 октября 2002 года.