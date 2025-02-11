Молодежь Туркменистана приглашается к участию в олимпиаде «Я – будущий специалист»

Старшеклассники и выпускники школ Туркменистана приглашаются к участию в интегрированной олимпиаде «Я — будущий специалист», которую проводит Международный университет гуманитарных наук и развития.

Олимпиада будет проходить в период с 15 марта по 15 мая по пяти направлениям: математике, информатике, английскому языку, обществознанию и истории Туркменистана. Олимпиада состоится в форме индивидуальных соревнований и включает в себя три тура, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В конкурсе могут принять участие учащиеся 12-х классов средних общеобразовательных школ Туркменистана и молодые граждане страны, окончившие среднюю школу не более 1 года назад.

Регистрация участников продлится до 10 марта.

Детальная информация доступна на сайте университета, а также по телефонам (+99312) 398513; (+99312) 398550 и электронной почте: iuhdolympiads@gmail.com.