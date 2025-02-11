Заповедники Туркменистана: уникальная ценность Хазара

Водные угодья в юго-восточной части Каспийского моря, входящие в состав Хазарского государственного природного заповедника Туркменистана, являются традиционными местами зимовки сотен различных видов птиц, в том числе редких.

Хазарский заповедник является домом для более 300 видов различных водоплавающих птиц. По словам специалистов, на территории заповедника обитает более 70% птиц, занесенных в Красную книгу Туркменистана.

В начале февраля в связи с исторической датой принятия Конвенции о водно-болотных угодьях международного значения (Рамсарская конвенция) здесь отмечается Всемирный день водно-болотных угодий.

Теплый, мягкий климат и обилие корма на острове Огурджалы, входящем в состав заповедника, привлекают стаи различных видов птиц, особенно чаек, крачек и больших белых цапель, которые являются рыбопромысловыми птицами. В настоящее время на Каспии зимуют сотни видов птиц, среди которых много розовых фламинго, которые считаются символом заповедника, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Сегодня специалисты заповедника проводят масштабную работу по сохранению, научному изучению водных угодий, флоры и фауны Каспийского моря.

Напомним, что Туркменистан является стороной Рамсарской конвенции с 2008 года. В настоящее время водные угодья туркменской части Каспийского моря относятся к числу ключевых территорий международного значения. Через них проходят перелетные пути птиц из северных стран, и побережье Каспия считается для них наиболее подходящим местом для зимовки.