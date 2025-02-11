В течение недели во всех регионах Туркменистана ожидается дождь со снегом

Гидрометеорологическая служба Туркменистана опубликовала прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным издания «Туркменистан», жителей страны ожидает необычно холодная погода с осадками в виде дождя и снега.

В столице температура будет колебаться от -6°C ночью до +11°C днем. Ашхабадцев ждет переменная облачность и мокрый снег в начале и конце недели. Ветер усилится до 15 метров в секунду.

На побережье Каспия, в Балканском велаяте, осадки продержатся дольше — всю первую половину недели и вернутся к выходным. Температура в прибрежной зоне будет держаться в пределах +2…+7°C.

Самые низкие температуры ожидаются в северном Дашогузском велаяте, где столбик термометра может опуститься до -10°C в ночные часы. При этом днем воздух будет прогреваться до +9°C.

В центральных и восточных регионах — Ахалском, Марыйском и Лебапском велаятах — погода будет схожей: переменная облачность, снег с дождем и температура от -9°C ночью до +13°C в дневные часы. Синоптики также предупреждают о порывистом ветре, который может достигать 16 метров в секунду.

Метеорологи отмечают, что такая погода необычна для Туркменистана в это время года и советуют жителям быть внимательными на дорогах из-за возможной гололедицы.