В МИД Туркменистана состоялась встреча с новым послом Гватемалы

Сегодня вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Гватемала в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре) Эдуардо Энрике Эрнандес Ресинос вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Туркменистана Ахмету Гурбанову.

Поздравив посла с назначением на ответственный пост, А.Гурбанов выразил готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической деятельности, сообщает МИД Туркменистана.

В рамках встречи Э.Ресинос был ознакомлен с ключевыми векторами проводимой Туркменистаном миролюбивой внешней политики.

Был сделан акцент на Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении по инициативе Туркменистана 2025 года «Международным годом мира и доверия». В данной связи была затронута тема участия гватемальской стороны в запланированных мероприятиях в рамках Международного года мира и доверия.

В беседе о перспективах сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, стороны отметили важность налаживания межпарламентских контактов.

Также подчеркивалась приверженность Туркменистана и Гватемалы конструктивному диалогу в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе по линии международных организаций.

Посол Гватемалы заверил, что приложит все усилия для развития двусторонних отношений, отмечает источник.