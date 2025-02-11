В Ашхабаде стартовал цикл музыкальных вечеров «Дипломатические нотки»

В Посольстве РФ в Ашхабаде состоялся прием в честь Дня дипломатического работника России, в рамках которого был торжественно открыт цикл музыкальных вечеров «Дипломатические нотки». На мероприятии перед гостями выступил заслуженный артист Туркменистана, пианист Владимир Мкртумов, который исполнил произведения фортепианной музыки, создавая праздничное настроение.

После концерта состоялся праздничный фуршет, на котором присутствовали заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, представители дипломатического корпуса, деловых и общественных кругов. Посол РФ в Туркменистане Иван Волынкин в своем приветственном слове кратко рассказал об истории российской дипломатической службы и поблагодарил руководство Туркменистана за отличные условия для повседневной работы и жизни дипкорпуса.

Ахмет Гурбанов выразил признательность российским дипломатам за их вклад в налаживание эффективного взаимодействия между странами, отметив высокий профессионализм и значимость российско-туркменского стратегического партнерства, которое включает политико-дипломатическое сотрудничество, культурно-гуманитарное взаимодействие, торгово-экономические контакты, а также сотрудничество в области образования, культуры и спорта.

Посол Волынкин, в свою очередь, поблагодарил руководство Туркменистана за поддержку и выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного партнерства между двумя странами.

День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля.