Ашхабадская автомобильная компания предлагает услуги грузоперевозок по всему Туркменистану

Ашхабадская автомобильная компания, входящая в состав Агентства «Туркменавтоулаглары», предлагает перечень транспортных средств, используемых для доставки грузов по всей территории Туркменистана.

Компания формирует удобные маршруты для каждого клиента и оказывает содействие в оформлении необходимых документов. В автопарке представлены грузовые автомобили различных марок и грузоподъемности, включая Kamaz, Volvo, Renault, Mercedes и Iveco. Стоимость услуг варьируется в зависимости от модели машины и типа груза. Например, аренда Kamaz-6520 (грузоподъемность 20 тонн) обойдется в 140 манатов в час, а при перевозке опасных грузов — 180 манатов в час. Самая доступная ставка у цементовоза Maral — 60 манатов в час.

Полный список доступных транспортных средств и тарифов можно посмотреть по ссылке.