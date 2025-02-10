DeepSeek набрал 20 млн активных пользователей — больше только у ChatGPT

Китайский стартап DeepSeek, разработавший бюджетную ИИ-модель, стал настоящей сенсацией в мире технологий. Всего за 20 дней после своего запуска приложение привлекло 20 млн активных пользователей. По данным TrendForce, DeepSeek занял второе место среди самых популярных приложений в мире, уступив лишь ChatGPT. На третьем месте оказалась нейросеть Doubao от ByteDance.

Приложение DeepSeek, запущенное 11 января, уже к 31 января достигло 22,15 млн активных пользователей в день. Это составляет 41,6% от аудитории ChatGPT, которая в тот же период насчитывала 53,23 млн ежедневных пользователей. Ранее лидером китайского рынка был Doubao с 17 млн пользователей, но DeepSeek удалось обойти его по популярности.

Успех DeepSeek также прослеживается и в рейтингах Apple App Store, где приложение поднялось на первое место в 157 странах, включая США. Кроме того, по данным сервиса SimilarWeb, сайт DeepSeek обошёл по посещаемости Google Gemini всего за неделю. Так, на момент 31 января DeepSeek посетили 2,4 млн пользователей из США, тогда как для Gemini эта цифра составила 1,5 млн.