Хоккеисты Туркменистана уступили Гонконгу на Азиатских играх в Харбине

Сборная Туркменистана уступила команде китайского Гонконга со счётом 1:5 в третьем туре хоккейного турнира зимних Азиатских игр в Харбине. В воскресном матче единственную шайбу туркменской команды забросил Александр Ваховский на 12-й минуте первого периода, сократив отставание до 1:2.

По ходу встречи счет по периодам составил 1:3, 0:2, 0:0. После трёх сыгранных матчей Гонконг с 9 очками возглавляет турнирную таблицу группы, Туркменистан занимает второе место с 6 очками. Замыкают таблицу сборные Индии и Макао, которые пока не набрали очков, но провели на игру меньше.