Утечка: Samsung тестирует подэкранную камеру для Galaxy S26 Ultra

Инсайдер под ником @kro_roe поделился информацией о том, что Samsung Galaxy S26 Ultra, преемник Galaxy S25 Ultra, может получить поддисплейную камеру. Samsung уже использует эту технологию в своих складных смартфонах серии Z Fold.

Если утечка подтвердится, это станет серьезным новшеством в дизайне смартфонов флагманской линейки Galaxy S, позволив создать бесшовный дисплей без вырезов и отверстий.

Пока неясно, насколько качественно она будет функционировать по сравнению с уже существующими подобными камерами в Z Fold – те имеют некоторые проблемы с четкостью. Сделанные ими снимки оказываются размытыми и нечеткими, хотя эти проблемы можно частично нивелировать программными улучшениями.

В настоящее время технология все еще несколько отстает по качеству от обычных селфи-камер.