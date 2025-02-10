Туркменистан построит 500 тысяч квадратных метров жилья в 2025 году

В рамках «Программы социально-экономического развития Туркменистана» в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию жилые дома общей площадью около 500 тысяч квадратных метров, а также образовательные учреждения на 6620 мест. Об этом заявил Президент Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании Кабинета Министров.

Согласно озвученным планам, в стране будут построены новые современные села в Ахалском велаяте — в генгешликах «Öňaldy» этрапа Ак бугдай и «Gowşut» Каахкинского этрапа, а также в Кизыларватском этрапе Балканского велаята и новый поселок в Куняургенчском этрапе Дашогузского велаята.

Среди крупных инфраструктурных проектов 2025 года — строительство автомобильного моста через залив Гарабогазкёл в Балканском велаяте и завершение участка Мары-Туркменабат высокоскоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабат.

В рамках развития социальной инфраструктуры запланировано строительство общеобразовательных учреждений на 4620 мест и дошкольных учреждений, рассчитанных на 2000 мест. Все эти меры направлены на улучшение социально-бытового уровня жизни населения страны.