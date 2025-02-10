Почему один наушник разряжается быстрее другого: научное объяснение

Ученые из Техасского университета в Остине исследовали, почему аккумулятор одного наушника разряжается быстрее другого, и пришли к интересным выводам.

Специалисты использовали рентгеновское и инфракрасное излучение для изучения проблемы деградации аккумуляторов в беспроводных наушниках в реальных условиях. Оказалось, что на срок службы батареи влияет её взаимодействие с другими компонентами наушника – антенной Bluetooth и микрофонами. Они создают разницу температур внутри устройства, что негативно сказывается на аккумуляторе.

«Это началось с моих собственных наушников. Я пользовался только правым, и спустя два года батарея в левом наушнике держала заряд значительно дольше», — рассказывает один из авторов исследования, профессор Йиджин Лю.

Эксперты также отметили, что проблему усугубляет воздействие окружающей среды. Батареи хоть и проектируются с учётом устойчивости к суровым погодным условиям, частые перепады температур и качество воздуха всё же оказывают своё влияние.

«Использование устройств по-разному влияет на работу батареи. Например, одни люди могут заряжать их по-разному, другие — эксплуатировать в разных температурных режимах», — добавил главный автор исследования Гуаннань Цянь.

Эксперименты проводились в разных лабораториях, используя передовые технологии визуализации.

Теперь команда планирует продолжить изучение работы аккумуляторов в реальных условиях, что может помочь в улучшении технологии питания для смартфонов, ноутбуков и электромобилей.