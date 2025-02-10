В 2025 году откроется вуз Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана

Высшее учебное заведение Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, рассчитанное на обучение 2700 студентов, планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, сообщил Президент Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании Кабинета Министров при подведении итогов 2024 года.

Новый вуз станет первым в стране высшим учебным заведением, специализирующимся на профессиональной подготовке специалистов в области предпринимательства и бизнеса. В структуре вуза предусмотрено шесть факультетов, а также современная инфраструктура, включающая библиотеку, конференц-зал, столовую, студенческие общежития и спортивные площадки. Новый вуз будет расположен в Ашхабаде по адресу: улица Гёроглы, дом 183.

Строительство университетского кампуса осуществляется в рамках «Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году». До настоящего времени подготовка предпринимателей в стране велась только на уровне бизнес-школ.

Открытие нового высшего учебного заведения призвано обеспечить систематизированную подготовку профессионалов, которые, как ожидается, станут драйверами инновационного развития и экономического роста Туркменистана.