В 2025 году в Балканском велаяте введут в эксплуатацию новый международный аэропорт

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о планах ввода в эксплуатацию нового Международного аэровокзального комплекса в поселке Джебел Балканского велаята в 2025 году. Заявление прозвучало на расширенном заседании Кабинета Министров при подведении итогов развития экономики за 2024 год.

Проект реализуется в рамках «Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году». Новый аэропорт займет территорию в 275 гектаров и будет включать пассажирский и грузовой терминалы, диспетчерский пункт, а также здания спасательной и противопожарной службы. Взлетно-посадочная полоса комплекса сможет принимать большинство типов воздушных судов.

Строительство международного аэропорта в Джебеле, начатое 14 июля по инициативе Гурбангулы Бердымухамедова, является стратегически важным проектом для западного региона страны. Балканский велаят, где расположен Джебел, известен своей развитой нефтегазовой промышленностью и близостью к Каспийскому морю.

Появление нового международного авиаузла призвано повысить транспортную доступность региона и создать дополнительные возможности для развития деловых и туристических связей Туркменистана с другими странами.