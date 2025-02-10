В Туркменистане завершилась серия диалогов ПРООН по адаптации к изменению климата

В Туркменистане завершилась серия диалогов по адаптации к изменению климата, организованная в рамках проекта Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)/Зеленого климатического фонда (ЗКФ) «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане», реализуемого в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

Диалоги, организованные в сотрудничестве с Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана, проходили с декабря 2022 года по февраль 2025 года, и объединили представителей государственных органов, частного сектора, научных кругов и организаций гражданского общества.

Встречи предоставили заинтересованным сторонам важную платформу для обмена мнениями и координации усилий в решении проблем адаптации к изменению климата. Основные дискуссии были сосредоточены на интеграции политики, механизмах климатического финансирования и страхования, устойчивых методах ведения бизнеса и инициативах по адаптации под руководством сообществ.

Цель состояла в том, чтобы способствовать сотрудничеству, обмену передовым опытом и определению стратегических путей повышения устойчивости перед лицом климатических вызовов.

Как сообщается в пресс-релизе ПРООН, платформа успешно достигла своих ключевых результатов, включая укрепление партнерских отношений между правительством, частным сектором и гражданским обществом для повышения устойчивости к изменению климата; разработку действенных стратегий для политики адаптации к изменению климата и инвестиций; определение возможностей финансирования и инновационных решений для бизнес-сообществ; и укрепление приверженности постоянному взаимодействию и обмену знаниями для поддержания динамики и выхода за рамки диалогов.

В ходе заключительного диалога, состоявшегося 6 февраля в здании ООН, участники обсудили межсекторальное сотрудничество по адаптации к изменению климата для сельскохозяйственных территорий Туркменистана. Они подтвердили свою приверженность сотрудничеству и то, что полученные выводы будут учтены в будущей политике и инициативах в области климата.