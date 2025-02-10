В госсовете Татарстана открылась выставка картин туркменского художника Бердигулы Амансахатова

В Государственном Совете республики Татарстан 7 февраля открылась выставка картин известного туркменского художника Бердигулы Амансахатова.

Как сообщает пресс-служба генконсульства Туркменистана в Казани, экспозицию представил музей изобразительного искусства Татарстана.

В церемонии открытия приняли участие Секретарь Государственного Совета Лилия Маврина, депутаты парламента, третий секретарь генконсульства Туркменистана в Казани Марал Рустамова, директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева, представители художественного сообщества Татарстана и национально-культурной автономии туркмен Татарстана.

Лилия Маврина отметила:

«Эта выставка шла к нам долго. В далеком 1998 году художник Бердигулы Амансахатов участвовал в театральном фестивале Науруз в Казани и был удостоен звания лауреата в номинации за лучшую сценографию. С тех пор его дружба с республикой и татарстанскими художниками крепла. А в дни проведения саммита БРИКС в Казани его картины были выставлены в галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле. И вот, по инициативе руководства ГМИИ мы в парламенте имеем возможность познакомиться с частью этой большой замечательной выставки. Спасибо ее автору и организаторам!».