В госсовете Татарстана открылась выставка картин туркменского художника Бердигулы Амансахатова
В Государственном Совете республики Татарстан 7 февраля открылась выставка картин известного туркменского художника Бердигулы Амансахатова.
Как сообщает пресс-служба генконсульства Туркменистана в Казани, экспозицию представил музей изобразительного искусства Татарстана.
В церемонии открытия приняли участие Секретарь Государственного Совета Лилия Маврина, депутаты парламента, третий секретарь генконсульства Туркменистана в Казани Марал Рустамова, директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева, представители художественного сообщества Татарстана и национально-культурной автономии туркмен Татарстана.
Лилия Маврина отметила:
«Эта выставка шла к нам долго. В далеком 1998 году художник Бердигулы Амансахатов участвовал в театральном фестивале Науруз в Казани и был удостоен звания лауреата в номинации за лучшую сценографию. С тех пор его дружба с республикой и татарстанскими художниками крепла. А в дни проведения саммита БРИКС в Казани его картины были выставлены в галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле. И вот, по инициативе руководства ГМИИ мы в парламенте имеем возможность познакомиться с частью этой большой замечательной выставки. Спасибо ее автору и организаторам!».
Также на церемонии открытия выступили Розалия Нургалеева, Марал Рустамова и председатель Творческого Союза художников России в Татарстане Ильгизар Самакаев, отмечает источник.
Напомним, что персональная выставка Бердигулы Амансахатова «Начало – гармония – совершенство: философское миросозерцание» с октября прошлого года открыта в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств Татарстана.