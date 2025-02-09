Утверждена «Программа социально-экономического развития и инвестиций Туркменистана в 2025 году»

Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, утвердив Программу социально-экономического развития и инвестиций Туркменистана в 2025 году.

Министерствам, ведомствам, хякимликам велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг предписано обеспечить своевременное и надлежащее исполнение Программы, сообщает ТДХ.

Программа запущена в целях успешного выполнения задач, обозначенных в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и «Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах», поддержания социально-экономического роста государства и достижения ускоренного развития, укрепления экономической мощи и повышения уровня индустриально-инновационного развития регионов, ведения активной инвестиционной политики и наращивания эффективности государственных инвестиций, последовательного внедрения сов­ременных цифровых технологий, расширения деятельности малого и среднего бизнеса посредством создания благоприятной деловой среды, значительного повышения уровня жизни, дальнейшего совершенствования социальной защищённости и сферы занятости граждан в 2025 году – Международном году мира и доверия.