Туркменистан планирует произвести 2100 тонн коконов шелкопряда в 2025 году

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о производстве 2100 тонн коконов шелкопряда в 2025 году, направленное на развитие шелководческой отрасли страны, сообщает TDH. Документ был подписан в ходе расширенного заседания Кабинета Министров, где подводились итоги работы отраслей экономики за 2024 год.

Согласно постановлению, Государственный концерн «Türkmenpagta» должен заключить генеральные соглашения с хякимликами велаятов на производство установленного объема коконов шелкопряд. Концерн также обязан обеспечить сельхозпроизводителей высококачественными гренами шелкопряда.

В документе особо подчеркивается ответственность региональных администраций за выполнение договорных обязательств по производству коконов шелкопряда в полном объеме. Поставки грен будут осуществляться дайханским объединениям, сельскохозяйственным предприятиям, дайханским хозяйствам, арендаторам и землевладельцам.