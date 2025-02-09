Скрипку Страдивари «Йоахим-Ма» продали за $11,25 миллиона

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке состоялась продажа одного из шедевров великого итальянского мастера Антонио Страдивари. Знаменитая скрипка «Йоахим-Ма», известная своим исключительным звучанием, вызвала ожесточенную борьбу среди коллекционеров, начавшуюся с отметки в 8 миллионов долларов, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Associated Press.

Этот уникальный инструмент отличается необыкновенными акустическими характеристиками. Эксперты отмечают его богатое, многогранное звучание, способное передать мельчайшие музыкальные нюансы. Скрипка обладает особым «голосом», который не только слышен, но и ощутим, придавая каждой музыкальной фразе особую выразительность и глубину. На протяжении столетий выдающиеся музыканты мечтали прикоснуться к этому шедевру инструментального искусства.

После напряженных торгов, во время которых ставки стремительно росли, инструмент был приобретен анонимным покупателем. Новый владелец, пожелавший сохранить конфиденциальность, заплатил за легендарную скрипку 11,25 миллионов долларов.