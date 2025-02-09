Президент Туркменистана поручил ускорить строительство газопровода ТАПИ в 2025 году

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания правительства поставил задачу активизировать разработку газового месторождения «Галкыныш» и ускорить строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), сообщает TDH.

Особое внимание глава государства уделил участку Серхетабат–Герат, известному как «Arkadagyň ak ýoly». Президент также подчеркнул необходимость освоения перспективных нефтяных месторождений.

По словам Сердара Бердымухамедова, реализуемая энергетическая политика способствует развитию нефтегазового сектора страны. В 2025 году планируется модернизировать отрасль для обеспечения надёжных поставок природного газа внутренним и внешним потребителям. Президент поручил внедрять передовые технологии для увеличения производственных мощностей нефтегазового комплекса.

Строительство газопровода ТАПИ мощностью 33 миллиарда кубометров в год и протяженностью более 1,8 тысячи километров началось в 2015 году в Туркменистане. Планируется, что ТАПИ пройдет через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветта и Мултан и достигнет населенного пункта Фазилка на пакистано-индийской границе. Госконцерн «Туркменгаз» уже завершил строительство 214-километрового участка на территории Туркменистана и полностью подготовил его к эксплуатации.

В начале декабря 2024 года начались практические работы по реализации афганского этапа проекта газопровода.