Президент Туркменистана поздравил жителей Сакарчагинского этрапа

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание жителям Сакарчагинского этрапа, добившегося наивысших результатов по всем социальным, экономическим и культурным показателям по итогам 2024 года.

«Я твёрдо верю, что это радостное событие вдохновит вас на новые трудовые свершения и приумножит нашу гордость за любимую Отчизну в Международный год мира и доверия, ознаменованный 30-летним юбилеем нейтралитета, который широко отмечается в мире», — говорится в послании.

Сакарчагинский этрап Марыйского велаята – один из наиболее динамично развивающихся этрапов страны в социальном, экономическом и культурном отношении. Отличные результаты достигаются в сферах экономики, сельского хозяйства, строительства, культуры, образования и здравоохранения. В соответствии с «Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» и «Национальной программой Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий жизни населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года», в этрапе с применением передовых технологий, инженерных решений и достижений архитектурного искусства построены современные школы, детские сады, спортивные комплексы, жилые дома и в настоящее время темпы работ в этом направлении повышаются. Вводятся в строй оснащённые инновационными технологиями крупные производственные объекты. В этрапе, как и во всех регионах страны, ведётся комплексная работа по созданию новых рабочих мест.

Эффективность предпринимательской деятельности в этом регионе неуклонно растёт. Предпринимаются существенные шаги для производства высококачественной, экологически чистой, конкурентоспособной продукции, в том числе импортозамещающей, повышения качества оказываемых населению услуг. Высокая прибыль и растущие экономические показатели создают благоприятные условия для инвестиций, отмечает Президент.

«Я твёрдо верю, что благодаря вашей огромной любви к суверенной Отчизне, вашему самоотверженному и упорному труду вы и впредь будете добиваться больших успехов и с честью достигать новых высот», — заключил глава государства, пожелав сакарчагинцам крепкого здоровья, счастья, мирной и благополучной жизни, больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания страны, сообщает ТДХ.

Напомним, что по итогам 2024 года Сакарчагинский этрап Марыйского велаята объявлен победителем конкурса на достижение наилучших результатов по всем социальным, экономическим и культурным показателям.