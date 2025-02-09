В Харбине стартовали IX зимние Азиатские игры

Председатель КНР Си Цзиньпин дал официальный старт IX зимним Азиатским играм в Харбине. Кульминацией торжественной церемонии открытия стало зажжение чаши огня в форме цветка сирени четырьмя факелоносцами вместе с детьми в парке «Большой мир льда и снега», сообщает Синьхуа.

Масштабное спортивное событие, проходящее под девизом «Мечта о зиме, любовь в Азии», собрало более 1200 атлетов из 34 стран. В течение недели, с 7 по 14 февраля, спортсмены будут бороться за медали в различных зимних дисциплинах.

В составе национальных делегаций прибыли сильнейшие представители зимних видов спорта. Так, сборная Туркменистана представлена делегацией из 37 человек, включая 25 спортсменов, которые выступят в трёх видах спорта – хоккее, шорт-треке и фигурном катании.