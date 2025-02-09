В Туркменистане объявлен конкурс на лучший этрап по итогам 2025 года

Президент Туркменистана подписал Распоряжение об объявлении среди этрапов велаятов и городов с правами этрапов, а также этрапов города Ашхабад конкурса на достижение наилучших результатов по всем социальным, экономическим и культурным показателям по итогам 2025 года.

В соответствии с документом образована Комиссия по определению этрапа или города с правами этрапа – победителя конкурса в достижении наивысших результатов по всем социальным, экономическим и культурным показателям в велаятах и городе Ашхабад по итогам 2025 года и утверждён её состав.

Данной Комиссии предписано установить этрап или город с правами этрапа, который в каждом велаяте и в городе Ашхабад достигнет наивысших результатов в вышеобъявленном конкурсе, а после – определить среди них этрап или город с правами этрапа, который будет признан победителем по Туркменистану.

Документом предписано наградить денежной премией в размере 1 миллиона долларов США хякимлик этрапа или города с правами этрапа, ставшего победителем по Туркменистану в вышеуказанном конкурсе

Конкурс учрежден в целях успешной реализации «Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах», устойчивого развития страны, стимулирования создания производств с современными технологиями и последовательного улучшения социально-бытовых условий населения, сообщает ТДХ.