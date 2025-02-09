В Туркменистане в честь Дня города Ашхабада объявлен творческий конкурс

В честь Дня города Ашхабада, ежегодно отмечаемого 25 мая, объявлен творческий конкурс.

Организаторы конкурса — редакция газеты «Ашхабад» совместно с хякимликом города Ашхабада, Ашхабадским городским комитетом Демократической партии Туркменистана, Молодёжной организацией Туркменистана имени Махтумкули.

На конкурс принимаются не опубликованные ранее статьи, стихотворения о красоте Ашхабада, фотографии и фотоколлажи, на которых запечатлено великолепие туркменской столицы, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Участие в конкурсе могут принять все желающие.

Работы на конкурс необходимо отправить в редакцию газеты «Ашхабад» до 15 мая, указав в письме: «На конкурс «Arkadagly Gahryman Serdarly ak şäherim Aşgabat!».

Имена победителей объявят в День города; их работы будут опубликованы в газете «Ашхабад».

По всем вопросам обращаться по номерам: (+993 12) 39-96-24; (+993 12) 39-96-34.