Более 77 млрд кубометров газа и свыше 8 млн тонн нефти добыли в Туркменистане в 2024 году

Добыча природного газа в Туркменистане в 2024 году составила более 77,6 миллиарда кубометров, добыча нефти – свыше 8,3 миллиона тонн, сообщает TDH.

Соответствующие данные на расширенном заседании правительства по итогам 2024 года привел председатель Государственного комитета по статистике Довлетгелди Аманмухаммедов.

«По итогам 2024 года устойчивый рост отмечен в промышленном секторе. Так, добыча природного газа составила 77 миллиардов 623,1 миллиона кубометров, нефти – 8 миллионов 279,7 тысячи тонн», – говорится в сообщении.