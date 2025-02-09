Астанагулов назначен координатором ЕС и управляющим Всемирного банка от Туркменистана

Мамметгулы Астанагулов назначен новым национальным координатором Европейского Союза по международной технической помощи от Правительства Туркменистана и управляющим Всемирного банка от Туркменистана. Соответствующее постановление подписал Президент Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания правительства, сообщает TDH.

На этих постах Астанагулов сменил Сердара Джораева, который ранее был освобожден от должности министра финансов и экономики Туркменистана. До нового назначения Мамметгулы Астанагулов занимал пост заместителя министра финансов и экономики.