Президент Туркменистана снял с должности вице-премьера по культуре

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил Мяхриджемал Маммедову от должности заместителя председателя Кабинета министров по вопросам культуры и СМИ. Её место заняла Сейидова Бахар Ходжамурадовна. Соответствующий указ глава государства подписал 7 февраля в ходе расширенного заседания правительства по итогам 2024 года, сообщила информационная программа «Ватан».

Маммедова занимала должность вице-премьера по культуре с июля 2020 года.