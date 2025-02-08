Президент Туркменистана назначил нового министра финансов и экономики

Президент Сердар Бердымухамедов назначил Астанагулова Мамметгулы Розыгулыевича министром финансов и экономики Туркменистана, освободив его от должности заместителя министра.

Соответствующий Указ глава государства подписал в ходе расширенного заседания Правительства по итогам 2024 года, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

На посту министра финансов и экономики он сменил Джораева Сердара Ачылдурдыевича.