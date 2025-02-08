Посол Туркменистана в Пакистане принял участие в круглом столе по вопросам региональной взаимосвязанности

Посол Туркменистана в Пакистане А.Мовламов принял участие в круглом столе под названием «Диалог послов Центральной Азии и Азербайджана по вопросам региональной взаимосвязанности», который состоялся 6 февраля в Институте региональных исследований Исламабада (IRSI).

Как сообщает МИД Туркменистана, среди важных направлений взаимодействия были названы: укрепление политических и дипломатических связей, изучение путей увеличения торговли и инвестиций, содействие энергетическому сотрудничеству и региональной взаимосвязанности, развитие контактов между аналитическими центрами и расширение культурной дипломатии, а также сотрудничество по укреплению устойчивости к изменению климата между странами региона.

В своем выступлении А.Мовламов рассказал о ряде инициированных Туркменистаном крупных энергетических и инфраструктурных проектах, в том числе ТАПИ и ТАП. Особое внимание было акцентировано на строительстве участка Серхетабат-Герат транснационального газопровода ТАПИ.

В этом контексте было подчеркнуто, что помимо обеспечения энергетической безопасности, эти проекты, несомненно, дадут импульс экономическому развитию региона, будут способствовать созданию десятков тысяч дополнительных рабочих мест и повышению благосостояния народов стран-участниц.

Также в ходе мероприятия выступили сенатор Мушахид Хусейн Сайед, президент IRSI Джаухар Салим, послы стран Центральной Азии и Азербайджана.