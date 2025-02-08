Обнаруженный новый вид астрагала назван в честь туркменского геоботаника Инклаба Рустамова

В ходе изучения побережья Каспийского моря и горной системы Копетдаг у границы Туркменистана и Ирана группой исследователей под руководством Астраханского государственного университета имени В.Н.Татищева был обнаружен неизвестный ранее вид бобового растения астрагала (кошачий горох). Об этом сообщает belta.by.

Растение было названо Astragalus Rustamovii в честь доктора биологических наук, члена-корреспондента Академии наук Туркменистана, геоботаника Инклаба Рустамова. Новый вид отличается соотношением длины цветоносов и листьев, а также цветками.

Всего же исследователи обнаружили в Евразии три неизвестных ранее вида растений, обладающих потенциальной ценностью для медицины и промышленности. В песчаных степях горной системы Восточной Сибири найден новый вид злаков — житняк тувинский (Agropyron tuvinicum). Многолетнее растение достигает высоты 65 см и выделяется среди сородичей характерным густым опушением колосков.

На основе анализа старинных гербарных материалов XVI-XVIII веков из хранилищ Великобритании и России был выявлен новый вид из семейства кутровых — кендырь Палласа (Poacynum pallasianum). По мнению исследователей, он имеет хорошую потенциальную экологическую и экономическую ценность. Листья растения обладают противовоспалительными и антидепрессивными эффектами, отмечает источник.