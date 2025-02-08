Генконсул Туркменистана в Казани посетил Елабужский институт

Генеральный консул Туркменистана в Казани Гуйч Гараев и проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев посетили Елабужский институт Казанского федерального университета.

Как сообщается на сайте КФУ, основной целью визита стала встреча со студентами института, приехавшими учиться из Туркменистана. В данное время туркменская молодежь составляет значительную часть иностранных студентов, обучающихся в вузе — 1025 человек.

Открывая встречу, директор Елабужского института Марат Умаров отметил, что студенты из Туркменистана занимают активную позицию в жизни коллектива, добиваются спортивных успехов, стремятся к знаниям.

«Важно, чтобы вы, вернувшись домой, с гордостью несли высокое звание выпускника Казанского федерального университета», − сказал Марат Умаров.

Гуйч Гараев, приветствуя собравшихся, отметил, что в Елабуге он впервые, и очень рад, что так много его соотечественников приехали в Россию, чтобы получить знания.

«Вы приехали сюда учиться, поэтому в первую очередь важна дисциплина, уважение законов Российской Федерации, обычаев и традиций. Пусть ваши родители с гордостью рассказывают на Родине о том, что вы здесь учитесь. Студенческие годы пролетят быстро, и за это время нужно успеть построить прочный фундамент своих знаний», − подчеркнул генеральный консул.

В завершение встречи студенты имели возможность задать гостям свои вопросы, отмечает источник.