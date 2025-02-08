В Туркменистане утверждены объемы автобензина, дизельного топлива и авиакеросина для внутренних потребителей на 2025 год

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, утвердив объёмы нефтепродуктов, в том числе автобензина, дизельного топлива и авиакеросина, для внутренних потребителей на 2025 год, сообщает TDH.

Документ подписан «в целях бесперебойного снабжения ведомств, предприятий, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей и населения нефтепродуктами, а также успешного выполнения намеченных задач по значительной рационализации их использования в соответствии с «Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах».