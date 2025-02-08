В Ташкенте состоялся круглый стол по вкладу Туркменистана в глобальное и региональное сотрудничество

В Ташкенте 5 февраля состоялся круглый стол на тему «Международный год мира и доверия: вклад Туркменистана в глобальное и региональное сотрудничество».

Мероприятие организовано по инициативе Посольства Туркменистана в Республике Узбекистан совместно с Международным институтом Центральной Азии (МИЦА).

Как сообщает МИД Туркменистана, работа круглого стола проходила в гибридном формате в рамках двух сессий.

В мероприятии приняли участие руководители Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Министерства иностранных дел Узбекистана, Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры, Республиканского туркменского культурного центра, Международного института Центральной Азии, главы и представители дипкорпуса, СМИ и туркменской диаспоры, а также туркменские студенты.

Посол Туркменистана в Республике Узбекистан Ш.Мередов в своем выступлении сделал особый акцент на Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, где изложены взгляды страны на актуальные проблемы мирового сообщества, а также подчеркнута необходимость консолидации усилий государств через конструктивный диалог.

В этом контексте было отмечено, что единогласное принятие Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия» по инициативе Туркменистана, свидетельствует о том, что Туркменистан является активным и ответственным участником мирового сообщества, вносящим весомый вклад в формирование и реализацию глобальной и региональной повестки дня в области безопасности, сотрудничества и развития, отмечает источник.