В заповеднике на западе Туркменистана прошли зимние учёты птиц

В январе в Амударьинском государственном природном заповеднике Туркменистана прошли зимние учеты водоплавающих птиц. Учёты проходили под руководством ученого секретаря Национального института пустынь, растительного и животного мира Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, кандидата биологических наук, орнитолога Джумамырада Сапармурадова.

Мероприятие проводилось в рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в зоне Аральского моря для получения множественных выгод», сообщается на сайте Министерства охраны окружающей среды.

Такие учёты проводятся ежегодно во всех важных орнитологических районах региона, которые считаются подходящими для комфортной зимовки птиц.

Некоторые виды птиц являются постоянными обитателями региона. Другие мигрируют, зимуют и гнездятся в разных странах и регионах в поисках подходящих условий для жизни, в зависимости от сезона.

Птицы, встречающиеся в среднем течении реки Амударья, по месту обитания делятся на следующие типы: оседлые, перелетные, зимующие, летнеоседлые, перелетные и прилетающие в силу разных причин.

Научные исследования по выявлению их видовой принадлежности, определению сезонной численности и плотности, проведению систематических и комплексных исследований условий питания, зимовки и размножения начались в Амударьинском государственном природном заповеднике в 1983 году. Цель учета птиц — зарегистрировать всех птиц, обитающих на определенный момент учёта на соответствующей территории.

С момента создания Амударьинского государственного природного заповедника большое внимание уделяется изучению миграций, питания, зимовок и систем массовых скоплений птиц, встречающихся в среднем течении реки Амударья.

Учеты численности птиц проводятся исследователями пешим порядком, на автомобилях и лодках.

В результате исследований установлено, что в среднем течении реки Амударья, в том числе на водохранилище имени 15-летия Туркменистана, а также на водохранилищах Солтандаг, Гызылбурун, Солтансанжар и Кеттешор обитают 265 видов птиц, относящихся к 18 отрядам и 52 семействам.

28 видов птиц, встречающихся на территории заповедника, занесены в Красную книгу Туркменистана.