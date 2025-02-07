Туркменский дипломат и директор «ООН-женщины» обсудили сотрудничество в области гендерной политики

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова на полях встречи высокого уровня в Астане встретилась с Региональным директором Структуры «ООН-женщины» для стран Европы и Центральной Азии Белен Санс Луке.

Дипломаты обменялись мнениями касательно развития сотрудничества в области совершенствования гендерной политики, расширения прав и возможностей женщин в целом, сообщает МИД Туркменистана.

Было также отмечено что, придавая значимость роли женщин в продвижении и достижении устойчивого развития, Туркменистан планирует проведение ряда крупных мероприятий регионального и международного значения, включая Форум женщин стран ЦА и ЕС, а также Диалог женщин стран ЦА и РФ.

М.Бяшимова пригласила Белен Санс Луке принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках Международного года мира и доверия, отмечает источник.