Туркменские хоккеисты на зимних Азиатских играх разгромили команду Индии

Сборная Туркменистана по хоккею одержала вторую победу на зимних Азиатских играх в Китае. Хоккейный турнир в рамках Азиады в Харбине начался 3 февраля, за 4 дня до официальной церемонии открытия, при участии 14 команд. Сборная Туркменистана попала в группу С, где играет с командами из Макао, Индии и Гонконга.

Во втором туре, матчи которого прошли 6 февраля, хоккеисты Туркменистана разгромили Индию со счётом 19:1. Пять шайб в ворота соперника забросил Арслан Гельдымырадов, по три – Бегенч Довлетмырадов и Баймырат Баймырадов. Ещё по две шайбы на счету Арслана Нурыева и Александра Ваховского, а по одному разу отличились Новруз Байханов, Эркин Какабаев, Овезгулы Эсенов и Назар Оразов.

Напомним, что в первом туре 5 февраля туркменская сборная встречалась с командой китайского Макао и одержала убедительную победу со счётом 26:0. В заключительной игре группового этапа сборная Туркменистана 9 февраля сыграет с китайским Гонконгом.

Четвертьфинальные поединки мужского хоккейного турнира на 9-х зимних Азиатских играх в Харбине пройдут 11 февраля.