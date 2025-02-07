Туркменистан принял участие во встрече высокого уровня в Астане, посвященной Повестке дня до 2030 года

Сегодня делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой приняла участие во встрече высокого уровня «Пять лет до выполнения Повестки дня на период до 2030 года: перспективы Центральной Азии».

Форум приурочен к 30-й годовщине Пекинской декларации и Платформе действий, проходившей в городе Астане, сообщает МИД Туркменистана.

Целью встречи было создание платформы для представителей высокого уровня стран Центральной Азии и других ключевых участников для ускорения прогресса в реализации ЦУР и Повестки дня 2030 года в области устойчивого развития.

В мероприятии приняли участие руководители и представители соответствующих министерств и ведомств стран ЦА, в том числе специализирующихся на вопросах гендерного равенства.

М. Бяшимова в своем выступлении подчеркнула, что с первых лет независимости Туркменистан проводит активную гендерную политику, направленную на укрепление принципов равноправного участия женщин во всех сферах общественно-политической жизни. Вопросы гендерного развития находят свое отражение во всех национальных программах социально-экономического развития Туркменистана, важными направлениями которых является дальнейшая интеграция женщин в социально-экономическое и культурное развитие страны.

В качестве основного достижения был отмечен Закон Туркменистана «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин», принятый Парламентом. Документ имплементирует положения соответствующих международных конвенций, ратифицированных Туркменистаном.

Данный форум предоставил возможность участникам обсудить ключевые вопросы, такие как Региональный обзор Пекин +30, прогресс по ЦУР 5 в Центральной Азии и финансирование гендерного равенства.