Туркменистан пригласил кыргызских предпринимателей на выставку в честь 17-летия СППТ

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев пригласил предпринимателей из Кыргызстана принять участие в международной выставке, посвященной 17-летию Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также в форуме «Инвестиции в будущее Туркменистана». Приглашение прозвучало в ходе встречи с послом Кыргызстана в Ашхабаде Азизбеком Мадмаровым, где обсуждались перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, сообщат кыргызский МИД.

Особое внимание стороны уделили реализации решений 6-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, включая создание совместного Туркмено-Кыргызского Фонда развития.

В свою очередь, кыргызская сторона выступила с инициативой организовать в апреле бизнес-тур для предпринимателей республики в Туркменистан. Посол Мадмаров также подчеркнул важность укрепления связей между торгово-промышленными палатами обеих стран.

По итогам встречи представители двух государств подтвердили намерение поддерживать регулярные контакты для дальнейшего развития экономического партнерства.