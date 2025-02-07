Саудовская Аравия заинтересована в поддержке экоинициатив Туркменистана и разработке совместных проектов

В Ашхабаде состоялась встреча министра охраны окружающей среды Туркменистана Чарыгельди Бабаныязова с послом Королевства Саудовская Аравия Саидом Османом Ахмедом Сувейдом.

Как сообщается на официальном сайте министерства охраны окружающей среды Туркменистана, стороны обсудили вопросы экологии и изменения климата. Особое внимание было уделено направлениям развития постоянного сотрудничества в этой сфере.

Посол выразил заинтересованность Саудовской Аравии в поддержке экологических инициатив Туркменистана и разработке совместных проектов.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность укреплять сотрудничество в направлении экологии и изменения климата, отмечает источник.