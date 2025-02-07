Посол Республики Индонезия завершает свою миссию в Туркменистане

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в Туркменистане (с резиденцией в городе Тегеране) Ронни Прасетё Юлианторо завершает свою дипломатическую миссию в стране.

Сегодня по этому случаю с ним встретился министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития туркмено-индонезийских отношений в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях. Констатировалось эффективное взаимодействие государств как в двустороннем формате, так и в рамках международных и региональных организаций.

Р. Мередов в завершение встречи поблагодарил посла за его вклад в дело упрочения двусторонних отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь, посол выразил искреннюю признательность туркменской стороне за всестороннюю поддержку и содействие в осуществлении его дипломатической миссии, отмечает источник.