Нацкомиссия Туркменистана по делам ЮНЕСКО провела онлайн-семинар

Секретариат Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО совместно с Министерством образования Туркменистана организовал онлайн-семинар «Международный год мира и доверия: сотрудничество во благо совершенствования системы образования».

В семинаре приняли участие кафедры, клубы ЮНЕСКО страны, а также школы — члены сети ассоциированных школ ЮНЕСКО. Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, семинар прошёл продуктивно: участники обсудили идеи, предложения и вопросы о сотрудничестве в деле совершенствования системы образования.

Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, кандидат философских наук, Герой Туркменистана Чинар Рустемова в своем выступлении подчеркнула, что Международный год мира и доверия открывает новые горизонты для достижения значительных успехов в сотрудничестве между Туркменистаном и ООН. Также она подробно рассказала о результатах работы, достигнутых успехах и предстоящих задачах, основанных на принципах ЮНЕСКО.

Особое внимание было уделено темам «Образовательные реформы, направленные на укрепление всеобщего мира, процветания и устойчивого развития» и «Совершенствование работы национальной сети ассоциированных школ ЮНЕСКО в Туркменистане и использование передового международного опыта», отмечает источник.