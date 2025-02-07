Делегация Туркменистана совершила рабочий визит в Малайзию для укрепления торгово-экономического сотрудничества

Делегация Туркменистана, состоящая из представителей Торгово-промышленной палаты Туркменистана и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, совершила рабочий визит в столицу Малайзии, город Куала-Лумпур, с 4 по 6 февраля 2025 года. Основной целью визита стало укрепление сотрудничества в области предпринимательства и промышленности, изучение инвестиционных возможностей и увеличение объема двустороннего товарооборота, сообщает ТППТ.

В здании Международной торгово-промышленной палаты Малайзии состоялась встреча туркменской делегации с представителями Международной торгово-промышленной палаты Малайзии и Корпорации развития халяль-продукции Малайзии. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, развитие туристической отрасли, а также подготовка к Международному форуму по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана, который запланирован на 23-24 апреля 2025 года в Куала-Лумпуре.

Напомним, что в декабре 2024 года, в ходе официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Малайзию, были подписаны ряд документов, направленных на развитие торгово-экономических отношений между двумя странами.