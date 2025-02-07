В Туркменистане на территории Копетдагского заповедника зафиксировано 37 видов пресмыкающихся
По многолетним наблюдениям экологов на территории Копетдагского заповедника зафиксировано 37 видов пресмыкающихся, из которых глазчатый халцид, эльбурская ящерица, иранская кошачья змея, среднеазиатская гюрза и другие представлены в Красной книге Туркменистана (четвёртое издание 2024 года).
Календарь начала активности для рептилий начинается ранней весной с приходом стабильного тепла.Тогда отмечается их выход после спячки из нор на поверхность земли. Так, в апреле на участках Бакча и Гурыховдан среди зарослей полыни, густой травянистой растительности учёными было зафиксировано появление длинноногого сцинка – обычного вида для предгорья Центрального Копетдага. Об этом рассказывает на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» Акнабат Потаева, начальник научного отдела Копетдагского государственного природного заповедника.
Часто встречается также каспийский геккон — безобидный, интеллигентного поведения, миниатюрный, красивой расцветки обитатель самых различных ландшафтов.
В апреле экологи несколько раз отмечали так называемого желтопузика в нижнем поясе гор. Многие считают, что это безногая ящерица – змея, однако это не так, относится она к отряду ящериц. В народе её называют пыгамбер гамчысы (кнут Пророка), считая заговорённым объектом, который при встрече не следует притеснять или обижать.
В горной местности часто встречается кавказская агама, непуганые особи в мало посещаемой людьми местности не боятся человека, невозмутимо «позируют» перед фотокамерой.
На разных высотах обнаруживаются разноцветный и оливковый полозы, червеобразная змея, а также ядовитые кобра, щитомордник и гюрза. Три последние заслуживают уважения, внимания и крайней осторожности при встрече с ними. Об этом инспекторы заповедника напоминают чабанам и аграриям-бахчеводам.
Сотрудники заповедника неоднократно отмечали присутствие взрослых особей варана около вольера участка Новрек-Чешме, на территории заказника Мане-Чаче.
Проводится мониторинговая работа по обнаружению варана, который предпочитает проживать в горах. Если таковые места будут обнаружены вне природоохранной зоны, то около троп, речек и дорог будут выставлены знаки с просьбой не беспокоить рептилию при встрече, соблюдать осторожность.
На фотоловушках в горах Душакэрекдаге, в ущельях Грот и Сыязавебыла зафиксирована гюрза, которая входит в четвёрку опасных рептилий Туркменистана, и человеку их стоит сторониться ввиду непредсказуемой линии поведения и высокой токсичности яда.
Видовое разнообразие пресмыкающихся Туркменистана глубоко изучено учёными-герпетологами Сахетом Шаммаковым, Чары Атаевым. Продолжают его изучать кандидаты биологических наук Ким Хайдаров, Эджебай Коканова. Им помогают в научной работе ученики, герпетологи, научные сотрудники НИПРЖМ Александр Шестопал и Олеся Геокбатырова — оказывают помощь в сборе материала и определении видовой классификации, принимают участие в тематических научных экспедициях, в том числе совместно с экологами заповедника, отмечает А. Потаева.