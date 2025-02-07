В Ашхабаде проведен вебинар по внедрению принципов устойчивого развития в бюджетное планирование

В Ашхабаде 5 февраля был проведен вебинар по внедрению принципов устойчивого развития в бюджетное планирование с участием более 20 представителей национальных министерств и ведомств Туркменистана.

Вебинар был организован в рамках совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Министерства финансов и экономики Туркменистана «Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза III».

Целью вебинара являлось изучение возможностей Туркменистана по внедрению принципов устойчивого развития в бюджетное планирование.

Участники ознакомились с мировыми тенденциями, передовым опытом бюджетирования Целей устойчивого развития (ЦУР), теоретическими основами и методологией проведения быстрой комплексной оценки государственного финансирования (Rapid Integrated Assessment), а также с подходами к составлению бюджетных программ в соответствии с приоритетами ЦУР, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

Международный эксперт Бакытгуль Хамбар отметила:

«В рамках совместных усилий, направленных на продвижение финансирования устойчивого развития в Туркменистане, быстрая комплексная оценка по интеграции принципов устойчивого развития в бюджетное планирование позволит нам проанализировать возможности и потенциал бюджетной системы страны для реализации долгосрочных стратегий устойчивого развития в Туркменистане и послужит основой для внедрения Комплексных национальных механизмов финансирования в соответствии с национальными приоритетами».