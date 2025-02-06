Таможенники Туркменистана и Узбекистана рассмотрели вопрос увеличения пропускной способности пунктов Фарап и Алат

Вчера состоялась онлайн-встреча между представителями Государственной таможенной службы Туркменистана и Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан.

На повестке дня стоял вопрос по увеличению пропускной способности пунктов пропуска Фарап автоёллары и Алат и обсуждение предложений сторон по нему, сообщается на сайте таможенной службы Туркменистана.

После недавней реконструкции пункта пропуска Фарап автоёллары наблюдается увеличение количества транспортных средств, перемещающихся между Туркменистаном и Узбекистаном. В этой связи стороны обсудили перспективные совместные задачи и действия при дальнейшем увеличении пропускной способности постов.

По итогам обсуждений были приняты следующие решения: назначить контактные лица с обеих сторон для оперативного решения вопросов, возникающих по деятельности пунктов пропуска Фарап автоёллары и Алат, проводить совместные взаимные встречи представителей двух таможенных служб, а также знакомить участников внешнеэкономической деятельности Узбекистана с механизмом предварительного декларирования, запущенным в Туркменистане с 1 июня 2024 года, отмечает источник.

Напомним, что таможенный пост Фарап признан лучшим в Туркменистане по итогам 2024 года.