Лаборатория по испытанию сырой нефти «Туркменстандартлары» получила сертификат ISO/IEC 17025

Лаборатория по испытанию сырой нефти поселка Хазар Исследовательского сектора тестирования качества продукции Центральной лаборатории Государственной службы «Туркменстандартлары» по результатам оценки Национального органа аккредитации Венгрии получила сертификат аккредитации под номером NAH-1-1938/2024. Срок действия сертификата — от 19 декабря 2024 года до 19 декабря 2029 года.

Как сообщает Vestiabad со ссылкой на руководителя отдела научно-методического маркетинга и изучения международной практики Государственного эталонного центра Айну Союнову, данная лаборатория является первой испытательной лабораторией в структуре Главной государственной службы «Туркменстандартлары», которая прошла международную аккредитацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

В соответствии с полученной областью аккредитации подана заявка на оценку испытательной лаборатории в городе Хазар для проведения испытаний сырой нефти с использованием следующих методов:

Метод определения плотности и относительной плотности сырой нефти с применением цифрового плотномера по международному стандарту ASTM D 4052-96;

Стандартный метод определения содержания воды в сырой нефти методом перегонки по международному стандарту ASTM D 4006 и ГОСТ 33700-2015;

Стандартный метод определения солей (хлоридов) в сырой нефти электрометрическим методом по международному стандарту ASTM D 3230;

Метод определения содержания осадка в сырой нефти методом экстракции по международным стандартам ASTM D 473 и DIN 51789;

Стандартный метод определения точки потери текучести нефтепродуктов по международному стандарту ASTM D 5853 – 09.

Основная цель аккредитации лаборатории связана с обеспечением достоверности результатов испытаний и взаимного признания результатов испытаний.

ISO/IEC 17025 дает возможность продемонстрировать лабораториям, насколько компетентно выполняются испытания и предоставляются достоверные результаты.

Протоколы испытаний могут приниматься в разных странах без необходимости дополнительного тестирования, что в свою очередь содействует развитию международной торговли, отмечает источник.