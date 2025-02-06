Криштиану Роналду отмечает 40-летний юбилей

5 февраля знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду отмечает свое 40-летие, сообщает «МИР 24». Звездный спортсмен, признанный одним из величайших игроков в истории футбола, и в этом возрасте продолжает активную карьеру.

За годы профессиональной деятельности Роналду блистал в ведущих европейских клубах: начинал в лиссабонском «Спортинге», затем покорял английскую Премьер-лигу в составе «Манчестер Юнайтед», устанавливал рекорды в мадридском «Реале» и защищал цвета итальянского «Ювентуса». Его персональная коллекция трофеев включает пять «Золотых мячей» и столько же побед в Лиге чемпионов. В составе сборной Португалии он привел команду к историческому триумфу на чемпионате Европы 2016 года.

В настоящее время Роналду выступает за саудовский клуб «Ан-Наср» и, несмотря на возраст, считающийся в футболе «пенсионным», не думает о завершении карьеры. Его следующая цель — достичь легендарной отметки Пеле в тысячу забитых мячей. С текущими 923 голами португальская звезда уверенно движется к этому историческому достижению.